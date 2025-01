In riva allo Stretto novità si attendono oltre il ponte. Quella che più la città attende riguarda lo spostamento del porto a sud, una realtà che, dopo anni trascorsi solo sulle carte, sta finalmente diventando concreta. Questo è possibile grazie a una convergenza istituzionale che coinvolge la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Regione Calabria e l’Autorità di Sistema dello Stretto, che ha inserito il porto a sud e le immediate adiacenze dell’attuale porto ferroviario, ossia il porto storico di Villa San Giovanni, come priorità nel Documento Strategico di Pianificazione (DPS).

A spiegare i passi avanti è il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti: «A dicembre, la giunta del presidente Occhiuto e la giunta regionale hanno espresso parere positivo. L’Autorità di Sistema ha quindi richiesto l’estensione della propria competenza a sud dell’attuale porto ferroviario. Questo consentirà di procedere con la progettazione, dato che al momento l’unico progetto preliminare è quello che risale al 2003, e null’altro è stato fatto da allora.

Qualora si andrà avanti, e siamo attualmente in fase di istruttoria, sarà possibile concretizzare il progetto anche grazie alla posizione favorevole assunta dalla Capitaneria di Porto e dal direttore Sciarrone riguardo lo spostamento del porto commerciale a sud. È stata richiesta un’integrazione documentale, e i documenti sono già disponibili. Confidiamo che l’ampliamento della competenza avvenga nel corso del 2025, consentendo così l’avvio della progettazione con un PFTA (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica)».

Si tratterebbe di una svolta epocale per Villa San Giovanni, non solo perché verrebbe eliminato l’attraversamento dal centro urbano, ma anche perché «finalmente potremmo immaginare una città con il suo porto, e non più una città del porto. Questo progetto prevede la restituzione alla città degli attuali approdi in uso alle società private di navigazione, che sono di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, per la realizzazione di un grande porto al centro del Mediterraneo. Questa è Villa San Giovanni: la città del diportismo, al cuore del Mediterraneo». Continua a leggere sul Reggino.it