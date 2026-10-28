La Calabria punta a raggiungere il record storico di 5 milioni di passeggeri negli aeroporti regionali entro la fine dell'anno. A indicare l'obiettivo è il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che annuncia di essere al lavoro per individuare nuovi collegamenti aerei con l'Europa e incrementare i flussi turistici.

«Ho fatto una riunione per capire quali nuovi voli possano esserci in Calabria per connettere la Calabria all'Europa e far aumentare i turisti», afferma Occhiuto in un reel pubblicato su Instagram, nel quale illustra i principali dossier aperti attraverso il cruscotto informativo presente nel suo ufficio. «Vorrei che a fine anno arrivassimo al record storico di 5 milioni di passeggeri in Calabria, mai visto prima. Ci siamo vicini secondo le previsioni, però aspettiamo ancora per dirlo», aggiunge il governatore.

Nel punto sulle attività della Regione, Occhiuto affronta anche la situazione dell'ospedale della Sibaritide. «Dopo l'inaugurazione sono partiti soltanto i primi laboratori, ma dobbiamo continuare il trasferimento con grande determinazione», sottolinea. Sul Reddito di merito, il presidente annuncia che nei prossimi giorni dovrebbe essere erogata la prima mensilità agli studenti che hanno scelto di restare in Calabria per proseguire gli studi e che hanno una media elevata.

Occhiuto riferisce inoltre di essere impegnato nella vertenza Konecta, sulla quale, spiega, lavora da mesi, con un'intensificazione dell'attività nelle ultime settimane. Spazio anche alle misure contro il caro carburante. Il governatore annuncia che contatterà Fincalabra per verificare lo stato di avanzamento dei ristori destinati agli autotrasportatori, per 15 milioni di euro, e agli agricoltori, per 10 milioni. L'indicazione, riferisce, era di procedere con le erogazioni entro i primi giorni di novembre. «Qui da Catanzaro col mio cruscotto e tutte queste carte un po' disordinate per una regione che va messa in ordine, perché è bellissima e merita di essere governata facendola crescere sempre di più», conclude Occhiuto.