Il sindaco insiste: «Sbagliato abbandonare la porta del centro storico»

Mario Occhiuto non ha voluto mancare alla seduta congiunta delle commissioni sanità e urbanistica di Palazzo dei Bruzi in cui, insieme al presidente della Regione Mario Oliverio, si è discusso della costruzione del nuovo ospedale, con particolare riguardo alla scelta del sito. «Con la soluzione prospettata dalla Regione - ha affermato Occhiuto - e cioè la localizzazione della struttura nell'area di Vaglio Lise, si perde l'occasione di riqualificare la città e tutto il territorio a Sud di Cosenza e che guarda alle Serre cosentine».

Salute prioritaria ma investimento non deve depauperare l'area sud del capoluogo

«Spostare l'asse della città sempre più a nord – ha detto ancora il sindaco – significa depauperare la zona a sud della città. Investire 440 milioni di euro circa nella costruzione del nuovo ospedale è sacrosanto, ma se questo investimento fosse stato fatto nella parte a sud della città avremmo perseguito un duplice obiettivo: rispondere alle esigenze del diritto alla salute dei cittadini che ha carattere di assoluta priorità, e , nel contempo, avremmo riqualificato l'ospedale in un parco ed un parco nella città. L'Amministrazione comunale – ha puntualizzato ancora Occhiuto - è assolutamente a favore della realizzazione del nuovo ospedale e faremo tutto il possibile perché questo avvenga. Abbiamo fatto, insieme al presidente della Regione, un percorso con la metro e siamo ben disposti a farlo anche per l’ospedale. Ritengo, però, che ci siano dei problemi che non sono stati ben individuati, come quelli dovuti all’abbandono di un’area alle porte del centro storico. Offriamo alla discussione idee e criticità, a prescindere dai discorsi politici. Noi siamo per la scelta più giusta per la cittadinanza. Siamo aperti alla discussione, ferma restando la necessità che le problematiche messe sul tavolo non rimangano tali, ma vengano risolte». Nella discussione che ne è conseguita sono intervenuti i consiglieri comunali Francesca Cassano, Piercarlo Chiappetta, Damiano Covelli e Lino Di Nardo.