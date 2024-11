«Per come è uscito dal Senato, il disegno di legge sull'autonomia differenziata non creerà alcuna opportunità, né per il Nord, né per il Sud». Questo il parere del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, espresso nel suo intervento al forum 'Verso Sud', organizzato a Sorrento da 'The European House Ambrosetti'.

«Nel testo c'è scritto che le intese si possono fare solo dopo aver definito i Lep - ragiona il governatore - ma la Svimez sostiene che ci vorranno 70-80 miliardi per finanziare i Lep». Occhiuto sostiene inoltre che il Ddl Calderoli «potrebbe avere problemi nelle cosiddette materie non Lep, sulle quali si possono fare intese da subito. È un tema che è diventato più ideologico che sostanziale. Ho sperato che fosse l'occasione per definire finalmente diritti social e civili secondo i fabbisogni e non più secondo la spesa storica, ma il risultato mi pare ancora molto parziale».

Il presidente della Regione Calabria ritiene invece che possa essere più rilevante «la presa di coscienza che devono avere i gruppi dirigenti del Sud. Chi fa il sindaco o il 'governatore' deve comportarsi come i manager delle aziende. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di chi vuole rilanciare le imprese».