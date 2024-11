«Non permetteremo che la macchina del fango, messa ancora una volta in moto a orologeria, nei giorni caldi delle decisioni legate alle ultime caselle dell’esecutivo, possa sporcare l’immagine della nostra Regione e la carriera politica senza macchia di Giuseppe Mangialavori, persona dalla specchiata onestà. Tutto ciò è inconcepibile, non è da Paese civile». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria che interviene dopo alcune ombre sul coordinatore regionale di Fi evidenziate da Conchita Sannino, prestigiosa firma politica de La Repubblica.

«La ‘ndrangheta fa schifo, l’ho detto più volte e lo ripeto con convinzione - continua Roberto Occhiuto -, e il nostro coordinatore regionale non c’entra nulla con il malaffare e con la ‘ndrangheta».

La nota del presidente Occhiuto continua: «Forza Italia, alle elezioni politiche del 25 settembre, ha conseguito in Calabria un risultato straordinario: il 16%, esattamente il doppio rispetto al dato nazionale. Questa percentuale è stata raggiunta grazie all’impegno dei simpatizzanti, dei militanti, e di una classe dirigente regionale di grande valore».

«Ci aspettiamo, dunque - si legge in conclusione -, che questo dato venga valorizzato dal nostro partito e che venga riconosciuto il lavoro del nostro coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori, che merita di entrare nel governo guidato da Giorgia Meloni. Avere un sottosegretario per Forza Italia Calabria è il minimo sindacale».

L'appello degli assessori

«Nella giornata di domani molto probabilmente il Consiglio dei ministri procederà con le nomine dei sottosegretari del governo Meloni. Articoli diffamatori usciti negli ultimi giorni, su organi di informazione faziosi e di parte, hanno tentato di sporcare l’immagine di Giuseppe Mangialavori, una persona perbene, con un’indiscussa correttezza morale, che qualcuno vorrebbe sulla graticola per folli fake news. Una cosa incivile». Lo affermano in una nota congiunta gli assessori di Forza Italia della Giunta della Regione Calabria, Gianluca Gallo, Giusi Princi e Rosario Varì.

«Forza Italia Calabria si aspetta di essere adeguatamente rappresentata all’interno della squadra di governo, una nostra esclusione sarebbe grave e incomprensibile.

Tutti facciamo il tifo per Giuseppe Mangialavori, il nostro coordinatore regionale, che merita, per l’impegno e per il grande lavoro fatto, di far parte dell’esecutivo».

Comito: «Inaccettabili gli attacchi a Mangialavori»

«Non si può più tacere dinanzi a quanto sta accadendo a livello mediatico attorno alla figura dell’onorevole Giuseppe Mangialavori. Un professionista esemplare, una persona generosa che si trova al centro di articoli a dir poco paradossali, in cui le fantasiose teorie descritte trovano smentita addirittura negli stessi atti processuali». Ad affermarlo è il consigliere regionale di Forza Italia, Michele Comito, il quale aggiunge: «È evidente che si è innescata una macchina del fango che mira a colpire chi più si spende per il nostro territorio, chi ha dimostrato con i fatti di sapere fare una politica votata all’interesse esclusivo della gente raggiungendo risultati straordinari in Calabria senza bisogno alcuno di aiuti esterni che non siano il semplice e spontaneo consenso degli elettori, ed anzi ripudiando ogni forma di condizionamento. Siamo francamente stanchi di assistere ad attacchi di questo tipo da parte di chi, evidentemente, mira ad altri obiettivi, in barba ad ogni atteggiamento di buon senso e civiltà. Duole constatare come per giunta alcuni di questi attacchi arrivino in momenti di grande importanza per le sorti politiche del Paese. Da parte mia e di tutta la famiglia di Forza Italia - conclude Comito - giunga tutta la stima e la vicinanza al nostro coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori».