Antonio Tajani scelto come segretario nazionale per acclamazione. Il presidente della Calabria: «È la persona giusta al posto giusto, onorato di affiancarlo come vice»

Antonio Tajani segretario nazionale di Forza Italia; Roberto Occhiuto, Alberto Cirio, Deborah Bergamini e Stefano Benigni vicesegretari. Si conclude così il congresso di Fi al palazzo dei Congressi di Roma. Tajani è stato eletto per acclamazione: la platea dei circa 1300 delegati ha votato all'unanimità per alzata di 'cartellino', nessuno voto contrario e nessun astenuto. Dopo la proclamazione in platea è comparso lo striscione "Tajani un leader popolare".

Per alzata di mano anche l'elezione dei quattro vicesegretari tra i quali figura anche il presidente della Regione Calabria. «Congratulazioni al nostro segretario Antonio Tajani, acclamato in modo chiaro e unanime da tutto il Congresso nazionale di Forza Italia - ha dichiarato Roberto Occhiuto subito dopo la nomina -. Dal 12 giugno abbiamo vissuto momenti complicati. Nelle prime settimane dopo la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi eravamo spaesati, orfani del nostro leader. Antonio ha preso per mano il movimento azzurro e lo ha condotto, con intelligenza e saggezza, a questo storico appuntamento. Si è dimostrato la persona giusta al posto giusto, e sono certo che confermerà anche in futuro quanto di positivo fatto in questi mesi».

E ancora: «Buon lavoro a Tajani, e buon lavoro a coloro che insieme a me lo affiancheranno come vice segretari del partito: Deborah Bergamini, Alberto Cirio e Stefano Benigni. Sono profondamente onorato per questo incarico - ha concluso il governatore calabrese e neo vicesegretario nazionale di Forza Italia -, ringrazio i tanti delegati che hanno sostenuto la mia candidatura, e sono pronto da domani a impegnarmi al massimo per rafforzare il partito al Sud e in tutto il Paese, dapprima in vista delle elezioni europee e dopo per affrontare al meglio tutte le sfide che ci attendono».