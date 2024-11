Il deputato di Forza Italia Roberto Occhiuto ha presentato una interrogazione parlamentate al ministro Orlando, per chiedere un intervento immediato a favore della Dda di Catanzaro, per sanare la carenza di personale.

"Ho presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, per chiedere che la direzione distrettuale antimafia calabrese venga dotata di risorse umane e materiali necessarie a proseguire efficacemente l'azione di contrasto alla criminalità organizzata - si legge nella nota diffusa da Occhiuto - Ad oggi risulta insufficiente la dotazione organica degli uffici giudiziari. Basti pensare che nel distretto di Catanzaro la Dda e' dotata di soli cinque pm e che l'organico della Procura, su una previsione di diciotto unita', ha registrato solo per pochi mesi una presenza massima di sedici unità. La notizia della realizzazione di un imminente attentato nei confronti del pm della Dda di Catanzaro Dott. Pierpaolo Bruni e le minacce rivolte al pm della Dda di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo rappresentano in modo evidente che la 'ndrangheta sta subendo i successi investigativi della DDA calabrese".



"Lo Stato, dunque, stia vicino - conclude Occhiuto - a questi magistrati, non con le rituali dimostrazioni di solidarieta' e di apprezzamento, ma investendo risorse e mezzi per la repressione del crimine".