Duro affondo del gruppo di minoranza della Grande Cosenza: «Il sindaco ha introdotto pratiche familistiche e clientelari»

Guerra aperta dell'opposizione di Palazzo dei Bruzi contro il sindaco Mario Occhiuto. Dopo i rilievi mossi da Guccione rispetto alla gestione dei conti arriva un altro duro affondo questa volta a firma del gruppo di minoranza della Grande Cosenza.

Guccione: «Comune di Cosenza a rischio deficit finanziario»

«Il sindaco di Cosenza ha trasformato il Comune in un ufficio di collocamento al servizio delle famiglie Occhiuto e Santelli - scrivono in una nota in relazione alle ultime nomine di staff del primo cittadino - Occhiuto non solo paga cambiali a chi lo ha sostenuto, ma ha introdotto pratiche familistiche all'interno di Palazzo dei Bruzi. L'assunzione nello staff del sindaco della sorella del vicesindaco e parlamentare di Forza Italia, Jole Santelli, e del fratello di una candidata al Comune di Cosenza rappresentano un quadro desolante e grottesco di una città che è costretta a subire molte umiliazioni e provvedimenti arroganti e clientelari».