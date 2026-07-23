«Si chiude un ciclo», afferma Occhiuto, ricordando come Franchini abbia assunto la guida di Sacal in una fase particolarmente delicata per il sistema aeroportuale regionale. «Gli scali scontavano anni di inefficienze, occasioni mancate e risorse impiegate senza riuscire a produrre lo sviluppo che la nostra regione meritava. In poco tempo, grazie alla sua capacità manageriale e al suo impegno quotidiano, siamo riusciti a invertire la rotta e a costruire un modello di gestione moderno e orientato alla crescita».

Il governatore rivendica i risultati raggiunti negli ultimi anni, evidenziando gli interventi di riqualificazione degli aeroporti calabresi. «Abbiamo completamente riqualificato i principali aeroporti della Calabria. Lo scalo di Lamezia Terme è stato profondamente rinnovato, pochi mesi fa abbiamo restituito ai viaggiatori un aeroporto di Reggio Calabria completamente rifatto e anche l'aeroporto di Crotone ha visto crescere la sua strategicità».

Secondo Occhiuto, il rilancio delle infrastrutture aeroportuali ha contribuito a rendere la Calabria «tra le realtà più dinamiche del Paese nel settore aeroportuale e turistico», grazie agli investimenti, agli accordi con compagnie aeree di primo piano e all'attivazione di nuove rotte nazionali e internazionali.

A sostegno di questa valutazione, il presidente richiama anche i dati sul traffico passeggeri: «Nel 2025 il sistema aeroportuale calabrese ha superato i 4,3 milioni di passeggeri. Un dato storico. Questi risultati non sono frutto del caso, ma del lavoro di una squadra che ha creduto fin dall'inizio nella possibilità di cambiare radicalmente le cose».

Nel concludere il suo messaggio, Occhiuto ringrazia Franchini per il contributo offerto in questi anni e si dice convinto che la collaborazione potrà proseguire anche nel nuovo ruolo istituzionale: «Sono felice che continuerà a mettere la sua esperienza e le sue capacità al servizio della Calabria nel nuovo incarico a Reggio. Sono certo che troveremo il modo e le occasioni per proseguire una proficua collaborazione con la Regione, soprattutto sul fronte delle infrastrutture aeroportuali, un settore nel quale Marco Franchini ha oggettivamente dimostrato di avere una marcia in più».