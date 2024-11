La soddisfazione del presidente della Regione per l’approvazione dell’ordine del giorno alla Camera. Martedì l’incontro con il ministro della Salute

Il governatore Oliverio è convinto di essere sulla strada giusta. «L’ordine del giorno approvato in Parlamento ce lo conferma» ha detto a margine dei lavori del Consiglio regionale, commentando la mozione approvata dalla Camera in ordine al commissariamento della sanità. Per il presidente la battaglia intrapresa per arrivare alla fine dell’epoca Scura è sacrosanta e va portata «fino in fondo» nell’interesse dei calabresi. Così come è stato dimostrato dalla grande partecipazione registrata alla Conferenza dei sindaci che ha offerto il suo pieno appoggio all’azione del governatore.



Nuova linfa, insomma, in vista dell’incontro con il ministro della Salute Beatrice Lorenzin previsto per martedì. «Non andiamo a negoziare nulla» ha specificato il governatore che ha intenzione di tenere duro fino ad arrivare all’obiettivo. Anche se, per quel che trapela da Roma, la partita da giocare si presenta assai complicata.





L'intervista di Riccardo Tripepi: