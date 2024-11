Lo dichiarano i parlamentari calabresi del Pd Nicodemo Oliverio, Demetrio Battaglia e Enzo Brno Bossio

"L'atteggiamento del Nuovo Centro Destra in Calabria è grave e ingiustificato, penalizza la maggioranza di governo, aggrava la situazione politica e la governabilità negli enti locali.

Scegliendo di sostenere alle amministrative dei Comuni più importanti della Calabria, i candidati a sindaco contrapposti ai candidati ufficiali del Pd, si lede la coerenza e la lealtà che un partito di Governo dovrebbe avere verso la maggioranza. Parliamo di un Esecutivo di cui fanno parte due sottosegretari calabresi,Gentile e Bianchi, ora tra i principali fautori della linea di rottura in Calabria.

Con quale giustificazione si può sedere a Roma su una poltrona di Governo e poi in Calabria salire su un palco delle forze contrapposte al PD? Davvero incomprensibile. Un atteggiamento che necessariamente dovrà aprire una seria riflessione in Calabria come a Roma".