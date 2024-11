Mario Gerardo Oliverio è il primo candidato ufficiale alla guida della Regione Calabria. Ormai non ci sono più dubbi. Il governatore uscente incassa formalmente il sostegno di oltre 200 sindaci in una riunione ad-hoc in quel di Lamezia Terme e si dice pronto a (ri)concorrere alla poltrona di presidenza. Spinto – ha sottolineato – proprio dalla fiducia dei calabresi portatagli in dote dagli stessi primi cittadini che hanno riempito il salone di un noto hotel lametino e firmatari del documento a sostegno del suo impegno alle prossime elezioni. Ma cosa ne pensano davvero i cittadini calabresi dell’operato di Oliverio? Siamo andati a chiederglielo. E il nostro tour, partito da Vibo Valentia, ci ha riservato subito sorprese inimmaginabili: da queste parte la maggior parte delle persone non sa chi è il presidente della Regione Calabria e chi lo sa giudica negativamente l’operato di Oliverio.

LEGGI ANCHE:

Oliverio ricandida Oliverio e ringrazia. A Lamezia tutto come scritto sul suo copione

Regionali 2019, Oliverio: «Mi ricandido per continuare il mio progetto»

Il ricatto politico di Mario Oliverio costringe molti sindaci ad abbassare la testa

IL CORSIVO | Sindaci con Oliverio, l’urlo di un pastore errante... in Calabria

LA LETTERA | «Caro Oliverio se hai fatto miracoli perché esibire la corazzata Potëmkin?»