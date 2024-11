Lo ha detto il governatore Mario Oliverio, intervenuto alla cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, riferendosi alle polemiche sulla nomina del commissario alla sanità calabrese

Catanzaro - "Al Governo e al Ministro della Salute, in particolare, sto chiedendo insistentemente di chiudere questa telenovela che è assolutamente insopportabile e intollerabile". Lo ha detto, il presidente della regione Calabria Mario Oliverio, intervenuto alla cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti che si è svolta a Catanzaro. "Sono tanti i problemi che bisogna affrontare - ha aggiunto Oliverio - per rimettere in piedi la sanità in questa regione. In Calabria, abbiamo bisogno di un servizio sanitario efficiente, mentre si sono verificati casi paradossali come, per esempio, l'investimento nella struttura della cardiochirurgia di Reggio Calabria completata da tre anni e non utilizzata, mentre dall'altra parte abbiamo una mobilità passiva di tanti calabresi che, per tutelare la loro salute, ricorrono all'esterno proprio su questa patologia. È un paradosso - ha concluso il presidente - e noi dobbiamo lavorare per superare questi paradossi perché si rimetta la sanità in piedi nella nostra regione".