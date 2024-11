Il governatore attacca il leader leghista per le sue dichiarazioni pubbliche sui migranti, la chiusura delle frontiere, e indica la strada per la Calabria: la cultura dell’accoglienza.

Oliverio ieri sera ha partecipato al Consiglio territoriale che si è tenuto nella Prefettura di Reggio Calabria, per discutere le problematiche relative alla presenza di migliaia di migranti nella Piana di Gioia Tauro.



“La situazione drammatica in cui sono costretti a vivere migliaia di lavoratori immigrati, non lascia indifferenti le istituzioni – ha dichiarato Oliverio – è necessario prestare la dovuta attenzione nei confronti di uomini e donne che vivono una condizione di grande sofferenza, predisponendo politiche ed interventi attivi di accoglienza e integrazione. In tale direzione è necessario procedere, innanzitutto ad una mappatura della situazione”.



“La Regione farà fino in fondo la sua parte, sia in direzione della necessaria azione di coordinamento delle istituzioni locali, sia attraverso l’utilizzazione su progetti mirati, delle risorse disponibili, sia attraverso la necessaria concertazione con i ministeri competenti e la presidenza del Consiglio dei Ministri – ha aggiunto – la nostra è una terra di frontiera, data la sua proiezione sul Mediterraneo. Le nostre coste costituiscono i punti di primo approdo per migliaia e migliaia di diseredati. Le istituzioni comunitarie devono assumere, attraverso una nuova impostazione, iniziative concrete rispetto a questo fenomeno”.



Infine l’attacco a Salvini: “Chi, come il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, pensa di affrontare situazioni così delicate e rilevanti con atteggiamenti populistici, riproponendo una cultura ed un approccio xenofobo, razzista e intollerate, non solo non ha capito nulla, ma alimenta le divisioni e produce solo odio e violenza”.