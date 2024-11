Il giornalista del Corriere della Sera intervisterà il governatore e il sindaco di Riace al “Kaulonia Tarantella Festival”. In giornata invece parteciperà ad una serie di incontri nella Locride

Il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, domani 29 agosto, sarà nel comprensorio della Locride per una serie di incontri e sopralluoghi su realtà e temi che interessano lo sviluppo del comprensorio.



Alle ore 10,30 a Monasterace visiterà il cantiere per la messa in sicurezza del sito archeologico “Antica Kaulon” che, collocato a fronte mare, ha rischiato di essere distrutto dall’erosione costiera.



Dopo i primi interventi di emergenza, oggi sono in corso i lavori per un intervento risolutivo che consente l’avvio di una fase di indagine e ulteriore valorizzazione dell’area.



Alle ore 12, presso il Comune di Bovalino si terrà un incontro per un bilancio sull’efficacia degli interventi d’emergenza realizzati a luglio per garantire un corretto smaltimento dei reflui ed impedire l’inquinamento marino. Sarà l’occasione per la definizione degli interventi strutturali nell’ambito della depurazione e del rischio costiero.



Alle ore 15 il presidente Oliverio sarà sulla Diga del Lordo per un esame degli interventi necessari per la messa in esercizio dell’invaso ed alle ore 17 a Mammola, presso il Musaba per incontrare gli artisti Nike Spatari e Hiske Maas, promotori e realizzatori di un parco artistico diventato un punto di riferimento culturale e turistico della zona.



La giornata si concluderà a Caulonia, dove il presidente Oliverio incontrerà il sindaco di Riace Mimmo Lucano e, nell’ambito dell’evento “Kaulonia Tarantella Festival”, saranno intervistati dal giornalista del Corriere della Sera, Tommaso Labate.