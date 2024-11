'Sarà sottoscritta entro ottobre l'intesa istituzionale quadro tra la Regione e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti'. E' quanto dichiarato Oliverio incontrando i giornalisti a Catanzaro questa mattina

Sarà sottoscritta entro ottobre l'intesa istituzionale quadro tra la Regione e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le cui basi sono state poste nell'incontro dell'1 settembre tra il governatore Mario Oliverio e il ministro Graziano Delrio. Lo ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio, incontrando i giornalisti a Catanzaro assieme agli assessori alle Infrastrutture Roberto Musmanno e al Sistema della logistica Francesco Russo che hanno partecipato alla riunione romana. Oliverio ha illustrato a Delrio una proposta che sarà oggetto di ulteriori incontri con Rfi, Anas, Enac, Trenitalia per approfondire i singoli aspetti relativi all'azione da avviare per attuare il potenziamento del sistema dei trasporti.

"L'incontro con il ministro Delrio - ha detto Oliverio - è stato l'inizio di un confronto che consideriamo importante. Abbiamo avuto un'attenzione concreta e anche una condivisione da parte del ministro sul complesso delle questioni che abbiamo posto. I problemi sono quelli del collegamento tra la Calabria e il resto del paese e l'Europa attraverso politiche che adeguino il sistema della mobilità". "In questo contesto - ha aggiunto Oliverio - è stata posta l'esigenza di avviare subito uno studio di fattibilità per l'alta velocità ferroviaria da Battipaglia a Reggio che è stata condivisa così come l'urgenza dell'adeguamento della mobilità sulla ferrovia ionica attraverso investimenti strutturali e di ammodernamento del materiale rotabile come l'utilizzo del pendolino diesel per puntare al superamento dell'attuale isolamento. E' stata posta la necessità di completare l'autostrada A3 e di rafforzare gli investimenti sulla statale 106 sbloccando quelli che ci sono e programmandone di nuovi dove servono anche per intervenire sull'elevata incidentalità mortale che si riscontra. Altro aspetto è quello delle trasversali da ultimare a partire da quella delle Serre".

"E' stata illustrata - ha detto ancora Oliverio - una proposta precisa per l'istituzione della Zes a Gioia Tauro con un articolato che abbiamo elaborato e confrontato con il ministero dell'Economia e con l'agenzia di coesione per renderlo compatibile con le direttive Ue. Sempre su Gioia Tauro puntiamo all'utilizzo della piattaforma del freddo, strategica per il Paese, e inserita in una prospettiva che veda la difesa e il rafforzamento del transhipment e dello sviluppo del retroporto. In questo contesto si inserisce la proposta di rendere unitaria la governance della portualità calabrese con l'istituzione di un'autorità portuale unica con leadership Gioia ma inclusiva delle altre strutture".

"In materia di trasporto aereo - ha detto ancora Oliverio - abbiamo dato atto a Delrio della decisione del Governo di assumere nel progetto di classificazione della rete aeroportuale italiana i nostri aeroporti Lamezia come hub internazionale e Reggio e Crotone come nazionali. Una buona base per poter lavorare ad un adeguamento e alla modernizzazione e a una politica del trasporto aereo. Sulla questione della governance vogliamo approfondire senza escludere una gestione unitaria del sistema aeroportuale calabrese".