«Sicuramente De Masi non è stato lasciato solo da noi». Ad affermarlo è stato il presidente della Regione, Mario Oliverio, a margine di una conferenza stampa, con riferimento alle dichiarazioni dell'imprenditore Nino De Masi, che ieri, in occasione di un incontro con il vicepremier Di Maio a Gioia Tauro, ha detto di «non essere stato ascoltato da nessuno.

De Masi - ha rilevato Oliverio - sa bene che l'abbiamo direttamente accompagnato al Ministero dello Sviluppo economico in più incontri per affrontare problemi con istituti bancari che lui denunciava essere strozzini. Lo abbiamo accompagnato e abbiamo sostenuto la sua causa con la presenza dei suoi legali, tanto che - ha concluso il presidente della Regione - sono pervenuti a un accordo sulla base della nostra iniziativa, che non è mancata ed è stata molto efficace e in prima linea».

