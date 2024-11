Il neo governatore della Calabria ribadisce l’importanza di un intervento coordinato contro il dissesto idrogeologico.

“In occasioni come queste il nostro territorio, ancora molto fragile, ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione, l’attenzione costante che non può essere richiamata nella sola emergenza – ha dichiarato Oliverio – la Calabria è un territorio fragile, in cui la combinazione di dissesto idrogeologico, pericolosità sismica, bassa qualità edilizia, spopolamento della montagna, generano una situazione di alto rischio, ulteriormente aggravata negli ultimi anni dai cambiamenti climatici”.



“La situazione va affrontata con una politica radicalmente diversa, con azioni di sistema, atti di programmazione e pianificazione, politiche territoriali e interventi coordinati integrati – conclude – un territorio più sicuro è un atto di responsabilità per noi e per le future generazioni. Questo è quello che abbiamo in mente”.