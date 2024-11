Intervenire nella nuova organizzazione dei servizi territoriali e rivisitare il piano della rete ospedaliera tenendo conto dell’importanza peculiare e specifica dei presidi di montagna.

Ospedali spesso periferici che necessitano di ottime strutture di pronto intervento e di cura delle patologie che incidono sulla popolazione locale. Mario Oliverio ha accolto l’invito del sindaco di Soveria Mannello Giuseppe Pascuzzi e affiancato dal presidente del consiglio regionale Antonio Scalzo e dal vice sindaco Filippo Garofalo, ha discusso delle prospettive degli ospedali di montagna rassicurando in merito al fatto di avere già parlato con il commissario Massimo Scura della necessità di rivedere il piano della rete ospedaliera per Soveria Mannelli, Acri, San Giovanni in Fiore e Serra San Bruno. «Nei prossimi giorni –ha aggiunto il governatore - sia io che il commissario Scura avremo modo di visitare queste strutture ospedaliere per definire una proposta di riorganizzazione dei servizi da assumere nella riprogrammazione regionale. La stessa cosa sarà fatta per gli ospedali di confine».