Il presidente della Regione Calabria ha partecipato a Pizzo a una manifestazione della Cisl e ha ostentato freddezza verso gli altri sindacati che lo accusano di delegittimarli

Il presidente della Regione Mario Oliverio replica a Cgil e Uil, che questo pomeriggio hanno criticato con toni da scontro frontale la decisione del governatore di convocare i lavoratori forestali in due assemblee da tenere proprio nei giorni della mobilitazione regionale organizzata dai sindacati: l’11 e il 18 novembre gli appuntamenti targati Oliverio, il 16 novembre la data della manifestazione promossa dalle due sigle sindacali. Una sovrapposizione che a Cgil e Uil è suonata come la volontà di depotenziare la loro iniziativa. Da qui la reazione infuocata: «Oliverio ci vuole delegittimare, ma chiederemo conto alla Regione di cosa ha fatto e fa per i lavoratori calabresi».

A stretto giro la reazione del presidente, che questo pomeriggio era a Pizzo per partecipare alla manifestazione di un'altra organizzazione sindacale, la Cisl. La sua replica è stata raccolta ai nostri microfoni da Loredana Colloca.



