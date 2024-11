Il sondaggio proposto ieri sera dalla trasmissione di La 7 “Piazza Pulita”

Cresce la soddisfazione dei calabresi nei confronti del governatore Mario Oliverio. E questa volta il sondaggio è di quelli affidabili. A proporlo è stata, infatti, ieri sera la trasmissione di La 7 “Piazza Pulita”. Due i dati che sono motivo di soddisfazione per il presidente della giunta regionale: l’indice di gradimento tra i cittadini calabresi resta stabilmente sopra il 50 per cento e una crescita significativa, seppur lieve (più 0,3 per cento), registrata nel terzo trimestre dell’anno rispetto al trimestre precedente.

E ancora Oliverio si è piazzato a ridosso del podio nella speciale classifica, dietro Michele Emiliano (Puglia), Luca Zaia (Veneto) e Giovanni Toti (Liguria), superando nei consensi il governatore della Toscana Enrico Rossi.



Insomma, è proprio il caso di dire che la luna di miele tra Mario Oliverio e i calabresi continua.

