La Lega scende in piazza in Calabria a sostegno di Matteo Salvini, per il quale è stata chiesta una condanna a 6 anni nel processo Open Arms. Il parlamentare Rossano Sasso, commissario politico della Lega calabrese, annuncia «una massiccia mobilitazione in sostegno di Matteo Salvini, leader della Lega e attuale ministro delle Infrastrutture, in seguito - spiega una nota - alla richiesta della procura di Palermo di sei anni di carcere per il caso Open Arms. Nei prossimi fine settimana, la Calabria sarà protagonista con gazebo e sit-in in tutte le province, invitando i cittadini a esprimere il proprio supporto per Salvini».

«È un processo politico, un attacco diretto non solo a Salvini, ma al diritto di difendere i confini nazionali, un principio condiviso da molti altri Stati europei. La Lega della Calabria esprime totale solidarietà al nostro segretario e invita tutti coloro che hanno a cuore la difesa dell’Italia a scendere in piazza e firmare a sostegno di Matteo Salvini», ha dichiarato Sasso.

La mobilitazione arriva a seguito delle accuse mosse contro Salvini per il blocco dello sbarco di 147 migranti a bordo della nave Open Arms nell'agosto 2019, durante il suo mandato come ministro dell'Interno. La procura di Palermo ha accusato Salvini di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio, una decisione che, secondo Sasso e i sostenitori della Lega, «rappresenta una strumentalizzazione politica del sistema giudiziario contro chi ha semplicemente difeso i confini del Paese». Tante le polemiche in questi giorni e proprio oggi è stato lanciato l'allarme sicurezza per i tre pm hanno avanzato la richiesta di condanna, dopo gli insulti via social e le lettere minatorie ricevute in Procura.

Di seguito gli appuntamenti lanciati dalla Lega Calabria: