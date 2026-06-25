Il neo sindaco in piazza del Popolo: «Voglio che arrivi a tutti i reggini un messaggio chiaro: stiamo ripristinando la normalità. E insieme alla normalità arriva anche la tolleranza zero verso ogni forma di degrado»

È l'alba, e da questo preciso momento è scattata quella che abbiamo deciso di denominare Operazione Piazza Pulita, un programma di interventi straordinari, eseguiti da Ecologia Oggi e dalla Polizia locale, per ristabilire il decoro in città.

Anzitutto ripulire tutti i quartieri. Ma la pulizia da sola non basta. Per questo aumenteranno i controlli e saranno inasprite le sanzioni contro chi sporca, deturpa, non rispetta le regole.

«Voglio che arrivi a tutti i reggini un messaggio chiaro: stiamo ripristinando la normalità. E insieme alla normalità arriva anche la tolleranza zero verso ogni forma di degrado.

Reggio merita rispetto».

I dettagli saranno resi noti questa mattina in conferenza stampa a palazzo San Giorgio alle ore 9:30.