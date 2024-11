Due giorni di congresso regionale all'Hotel San Francesco di Rende, per Italia del Meridione, occasione anche per tracciare un bilancio dell’attività condotta a Palazzo Campanella dal suo leader Orlandino Greco ma anche per riposizionarsi in vista del voto. Il Movimento ha scelto di non intraprendere alcuna interlocuzione con i partiti, rimanendo fedele al patto siglato con Mario Oliverio in forza del quale per l’intera legislatura ha sostenuto le politiche del presidente, conducendo contemporaneamente anche le proprie battaglie di emancipazione dei territori del Mezzogiorno. Idm inoltre, ha messo radici anche fuori dalla Calabria, cercando sponde per contrastare il centralismo del governo nazionale. Sulle alleanze da stringere alle prossime elezioni nessun dubbio, la strada è quella che conduce ad un Oliverio bis. Solo nell'ipotesi in cui l'attuale governatore non dovesse scendere in campo si valuteranno altre soluzioni.

Ecco l'intervista a Orlandino Greco.