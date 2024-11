'Sostenere il documento approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza dove si richiede al Governo di rivedere le fasce di distribuzione delle imprese degli enti camerali'

“E’ necessario sostenere con forza il documento approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza dove si richiede al Governo di rivedere le fasce di distribuzione delle imprese all’interno degli enti camerali”.

A dichiararlo è Orlandino Greco, presidente del gruppo consiliare regionale “Oliverio Presidente”. “In tal senso, è attualmente all’esame della commissione consiliare competente della Regione Calabria una mia proposta di legge attraverso cui, in un disegno di riordino complessivo delle funzioni degli enti locali, si intende rivedere e valorizzare il ruolo delle camere di commercio- prosegue Greco-. La proposta di legge prevede che alle CCIAA vengano trasferite le funzioni che prima venivano esercitate dalle Province in materia di attività di assistenza alle imprese, attuando corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto agli sportelli unici per le attività produttive. Non si può accettare che da Roma si impongano modelli amministrativi che non considerino le realtà territoriali. L’auspicio è che i parlamentari calabresi tengano conto di questo documento quando ci sarà da approvare alla Camera al disegno di legge sul riordino delle amministrazioni pubbliche”.