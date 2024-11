Il consigliere regionale Orlandino Greco annuncia il suo sostegno e quello del gruppo consiliare ‘Oliverio Presidente’, alla proposte del collega del Pd Domenico Bevacqua, sull’istituzione di una commissione di inchiesta sull’aumento dei tumori

"Non possiamo far finta di nulla e né, tantomeno, possiamo avere dubbi sulla necessità di programmare, anche nella nostra Regione, un percorso di ricognizione che ci consenta di comprendere e di accendere i riflettori, in modo più approfondito e con maggiore chiarezza, sull'alta incidenza di malattie tumorali registrata sui nostri territori. Pertanto, sosteniamo, con convinzione, la proposta del consigliere regionale Domenico Bevacqua, relativamente all'istituzione di una commissione regionale di inchiesta sull'aumento dei tumori. Un atto più che dovuto, anche in virtù dei tanti dubbi e dei mille interrogativi che, tutti i cittadini, si pongono in merito alle cause che hanno prodotto un fenomeno a dir poco preoccupante".

Così il consigliere regionale Orlandino Greco annuncia il suo sostegno, e quello del gruppo consiliare "Oliverio Presidente", alla proposta lanciata dal collega del Pd, Domenico Bevacqua, per quel che concerne l'istituzione di una commissione regionale di inchiesta sull'aumento dei tumori.

"L'argomento é abbastanza serio e delicato e sprona, tutta la classe politica regionale, ad investire tempo e risorse verso un'opera di studio, ma soprattutto di prevenzione. Il periodo non è dei più felici, le risorse sono sempre troppo poche rispetto alle esigenze ed ai bisogni, ma dobbiamo fare qualcosa e serve uno sforzo unanime per offrire un contributo serio e fattivo alla sanità calabrese ed al comparto oncologico. Il nostro gruppo consiliare farà la sua parte ed è pronto a mettere in campo ogni sforzo possibile per alleggerire i tempi burocratici, recependo l'iter procedurale della proposta del collega Bevacqua, sostenendola nelle sedi di propria competenza".