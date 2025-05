«Prima di qualsiasi considerazione bisogna partire da un dato di consapevolezza: il Vittorio Cosentino era un ospedale chiuso e solo ora, grazie alla lungimiranza e al coraggio del presidente/commissario Occhiuto, sta ritornando ad essere un punto di riferimento per la sanità territoriale». È quanto sostiene la consigliera regionale e presdiente della commissione sanità, Pasqualina Straface.

«Il prossimo completamento dei lavori di ristrutturazione del reparto di Medicina – prosegue replicando a Davide Tavernise, capogruppo in consiglio regionale del M5S – rappresenta oggi un tangibile passo avanti per superare criticità storiche nell'accesso al diritto alla salute per l'intera comunità della costa ionica. Rispetto a quanti sarebbero disposti a tutto pur di mettere in cattiva luce la Calabria e contro ogni facile allarmismo, l’azione lungimirante del Presidente Occhiuto continua a produrre risultati significativi. Se ne facciano una ragione tutti i detrattori. Appena ieri il Ministero della Salute ha fatto registrare un significativo passo avanti della Calabria nei livelli essenziali di assistenza, con un balzo di oltre 20 punti nella prevenzione. E sempre ieri – sottolinea la Straface – ho avuto il piacere di prendere atto dello stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del reparto di Medicina dell’Ospedale di Cariati, che salvo imprevisti e vista l’importanza degli eventi strutturali richiesti, dovrebbero essere completati in un paio di mesi».

La consigliera regionale di Forza Italia riferisce di un sopralluogo al Cosentino al quale hanno partecipato il sindaco di Cariati, Cataldo Minò, il dirigente dell’Asp di Cosenza Gianfranco Abate con Cristiana Miceli ed il direttore sanitario del presidio spoke di Corigliano Rossano Maria Bernardi «con la quale mi sono complimentata per l’incessante lavoro messo in campo affinché una volta completato il reparto sia dotato di tutte le risorse umane necessarie: medici, infermieri e operatori socio sanitari».

La presidente della commissione sanità ha annunciato anche l’avvio del concorso per internisti da impiegare all’ospedale di Cariati.

«Risorse mirate e azioni concrete. Questo è l'approccio del presidente Occhiuto e della maggioranza di centrodestra: nessun annuncio, ma la dimostrazione di un metodo di governo che punta alla risoluzione dei problemi e al superamento di quelle difficoltà che hanno spesso penalizzato i territori più periferici nell'accesso ai diritti fondamentali. La giunta regionale dimostra con i fatti di voler garantire servizi sanitari efficienti e di prossimità, come il polo sanitario di Cariati che presto tornerà pienamente operativo, rispondendo concretamente alle esigenze dei cittadini della costa ionica», ha concluso Straface.