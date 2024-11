Domani il tavolo tecnico in Prefettura. Il sindaco annuncia un'iniziativa a Palazzo Campanella

Il day after del sit-in capitolino dei sindaci in difesa dell’ospedale di Locri ha lasciato l’amaro in bocca al sindaco Giovanni Calabrese, deluso per il mancato confronto con il Premier Paolo Gentiloni. «Con questa ennesimo comportamento di insufficienza – sostiene il primo cittadino - risulta evidente che il Governo e la politica continuano ad essere indifferenti alle preoccupazioni, alla rabbia ed amarezza che provengono dalla Locride. I sindaci del territorio sono bistrattati dal Governo nazionale con l'avallo dei parlamentari reggini e calabresi che a Roma si comportano da semplici turisti e non si interessano delle problematiche della collettività che li ha eletti con i propri voti».

La partita si sposta ora in Prefettura dove, per le ore 10 di domani il Prefetto Michele di Bari, ha convocato il “Tavolo per la Locride” voluto dal Ministro Lorenzin. «Alla luce di quanto accaduto ieri – sottolinea il sindaco Calabrese - e considerato che il Governatore Oliverio non intende prendere atto dell'evidente incapacità del dg Brancati, il sottoscritto manifesterà il disagio della Locride direttamente nella Sala del Consiglio Regionale il prossimo 27 novembre, in occasione della discussione sulle problematiche della sanità calabrese».