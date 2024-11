Luigi Guglielmelli candidato unitario alla segreteria Pd di Cosenza, contro la rappresentante di Aria Nuova

Dall’assemblea del Pd ospitata nella Sala Nova del palazzo della Provincia di Cosenza emerge un dato politico importante: il fronte rappresentato dal presidente Oliverio e dalla segreteria regionale si ricompatta con l’area orlandiana di cui Carlo Guccione è in Calabria il maggiore interprete.

Resta in campo Angela Donato di Aria Nuova

La prima conseguenza è il ritiro della candidatura alla segreteria provinciale di Giuseppe Mazzuca per convergere sulle posizioni dell’uscente Luigi Guglielmelli. Rimane invece in campo Angela Donato, espressione del movimento Aria Nuova di Graziano Di Natale. Clima disteso e volti sorridenti nell’assemblea alla quale hanno tra gli altri partecipato le deputate Enza Bruno Bossio e Stefania Covello, in concomitanza con il decennale dalla fondazione del Partito Democratico.

Si lavora all'allenza con Ap mentre Guccione avrebbe il via libera per la Camera

I lavori sono stati introdotti da Ernesto Magorno. Il segretario regionale non ha escluso un’alleanza con Alternativa Popolare per le prossime politiche. Le conclusioni sono toccate al governatore. La pax politica tra Oliverio e Guccione potrebbe preludere ad una candidatura del consigliere regionale e leader della Grande Cosenza alla Camera dei Deputati in uno dei due collegi di Cosenza. Anche se lo stesso Guccione si dice pienamente soddisfatto del ruolo svolto a Palazzo Campanella

Salvatore Bruno