Secondo gli esponenti dell'opposizione il documento contabile non risponde alle esigenze dei cittadini

«Un bilancio di previsione fortemente inadeguato quello che il sindaco Mario Occhiuto porterà in consiglio comunale. Un bilancio che ignora i veri problemi della nostra città. Un documento contabile che dimentica completamente il centro storico e la sua fragilità». È quanto si legge in una nota stampa dei consiglieri comunali della coalizione La Grande Cosenza, dopo la discussione in merito ai punti all'ordine del giorno del consiglio comunale di lunedì 27 marzo.