Il presidente del Tribunale ha letto la formula di rito e subito sono partiti gli applausi

Il presidente del Tribunale di Palmi, Concettina Epifanio, ha proclamato il nuovo sindaco della città di Palmi, Giuseppe Ranuccio. Il passaggio formale, avvenuto nella sede del tribunale cittadino - tra gli applausi dei sostenitori del primo cittadino – completa un procedimento elettorale che ha riservato non poche polemiche in queste settimane.

Ranuccio è a tutti gli effetti sindaco, ma dovrà essere il consiglio comunale nella prima seduta a verificare definitivamente la validità del risultato, escludendo cause di incompatibilità e convalidando gli eletti.

Da oggi, infine, si apre la fase in cui i due candidati a sindaco sconfitti – Mimma Di Certo e Pino Ippolito – possono presentare ricorso al Tar, come hanno annunciato, nel vivo dello scontro nato dopo lo spoglio del primo turno quando, come si ricorderà, furono riconteggiate le schede di una sezione, dopo l’autodenuncia del presidente del seggio.