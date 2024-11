Il consigliere comunale del PD e componente della città di San Francesco, non usa mezzi termini contro l’ex presidente facente funzioni della provincia di Cosenza piddino anche lui. Di Natale aveva firmato un documento contro il PD cosentino invocando il rinnovamento. Le reazioni dopo il voto nel PD calabrese diventano sempre più dure e laceranti

«È davvero paradossale che chi a Paola, pur detenendo la rappresentanza legale del Partito, non ha fatto votare Pd oggi invochi il rinnovamento del gruppo dirigente calabrese». È quanto afferma Pino Falbo, consigliere comunale di Paola e componente Direzione Regionale PD Calabria. «È notorio che gli 831 voti alla Camera e gli 811 voti al Senato non hanno nulla a che fare con il circolo del partito locale. La difficile campagna elettorale a favore del Pd nella città di Paola è stata esclusivamente svolta da chi nonostante in netto dissenso con la dirigenza del PD locale ha scelto comunque di sostenere la lista ed i suoi relativi candidati. A Paola il Pd ha perso completamente i connotati di organizzazione politica per diventare un vero e proprio club chiuso, personalizzato e fidelizzato a Graziano di Natale. Altro che caminetti o “coinvolgimento di quanti fino ad oggi sono rimasti ai margini”! Le dichiarazioni di ieri di Graziano di Natale sono la prova ampiamente dimostrata che anche a Paola il massimo rappresentante istituzionale del Pd locale abbia fatto di tutto prima per far perdere il Pd e poi, con tanta faccia tosta, dopo il voto interpretare il ruolo del rinnovatore. È ovvio – conclude - che, se i dirigenti regionali e provinciali non avranno la forza e la volontà di fare chiarezza su queste vicende, non ci potrà essere più futuro per il Pd».