La soddisfazione del coordinamento cittadino di Forza Italia: 'Una convention che ha stimolato il dibattito sui temi legati al territorio'

"L’avv. Andrea Gentile è stato presentato ai militanti di Forza Italia dal Coordinatore cittadino, dott. Stefano Mannarino". È quanto si legge in una nota del coordinamento cittadino di Paola. "Quello che doveva essere un primo incontro preliminare all’organizzazione della campagna elettorale sul territorio paolano, si è trasformata in una spontanea ed affollata convention che ha visto uno stimolante dibattito sui temi legati al territorio. Numerosi gli interventi sui temi del lavoro, della sanità e dello sviluppo territoriale. Questioni che non potevano non coinvolgere anche la attuale disastrosa attività del governo regionale.





L’interlocuzione con il candidato - coclude la nota -ha reso entusiasmante il dibattito soprattutto per le tematiche poste dai numerosi giovani e professionisti presenti. L’esito di questo primo incontro e gli innovativi programmi del candidato hanno risvegliato l’entusiasmo dei forzisti paolani".