«La decisione della giustizia italiana di sospendere il sindaco di Riace dal suo incarico di sindaco è una decisione politica inaccettabile»: è quanto si legge in una delibera approvata dalla giunta comunale di Parigi, in sostegno a Domenico Lucano. La giunta di Parigi esprime quindi l'auspicio che la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, inviti Lucano in città «a testimonianza del sostegno della città di Parigi».

