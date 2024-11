Il calabrese più “ricco”, per ora, è Giovanni Arruzzolo, con un reddito di poco superiore ai 124mila euro.

Il deputato, fino a poche settimane fa anche capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria, ha inoltre dichiarato sei proprietà immobiliari a Rosarno, più tre auto: due Fiat Panda e una Jeep Compass.

Il primato non è definitivo, perché Arruzzolo è solo uno dei 9 parlamentari calabresi, su un totale di 19, ad aver pubblicato la propria dichiarazione dei redditi sui siti di Camera e Senato.

I parlamentari mancanti

Dall’elenco mancano ancora 10 nomi. Quelli dei deputati Alfredo Antoniozzi (Fdi), Francesco Cannizzaro (Fi), Domenico Furgiuele (Lega), Giuseppe Mangialavori (Fi), Nico Stumpo (Pd-Idp) e Riccardo Tucci (M5S) e dei senatori Mario Occhiuto (Fi), Fausto Orsomarso (Fdi), Ernesto Rapani (Fdi) e Roberto Scarpinato (M5S).

I deputati

Se Arruzzolo, in attesa delle dichiarazioni dei ritardatari, è il paperone, in fondo alla classifica temporanea troviamo una ministra, la bolognese Eugenia Roccella, alle ultime elezioni paracadutata in Calabria nel listino blindato di Fdi.

Roccella, oltre a due proprietà immobiliari e a diverse partecipazioni societarie, ha dichiarato un reddito di poco inferiore ai 50mila euro.

Decisamente più alto l’imponibile di un’altra esponente del Governo Meloni, la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro: 101mila euro. Dichiarate anche una proprietà e una comproprietà a Catanzaro, oltre a due auto: un’Audi A3 cabrio del 2016 e un Fiat 500 del 2017. Ferro ha messo nero su bianco pure le spese sostenute per l’ultima campagna elettorale: circa 3.500 euro.

Reddito di poco superiore ai 100mila euro anche per la deputata leghista Simona Loizzo, che ha dichiarato 8 proprietà immobiliari e due auto: una Range Rover Sport del 2021 e una Smart del 2019. Quanto alla propaganda elettorale, la parlamentare salviniana ha speso 10mila euro.

Imponibile di 100mila euro pure per le pentastellate Vittoria Baldino ed Elisa Scutellà, entrambe al secondo mandato alla Camera. La prima ha dichiarato una proprietà a Roma e una Audi A4 Avant, la seconda un appartamento e un magazzino a Cosenza e una Minicooper del 2014.

Anna Laura Orrico, anche lei del M5S, viaggia invece su una Toyota Chr del 2019 e possiede il 16% della società Talent garden. Nel 2021 ha avuto un reddito di circa 100mila euro.

I senatori

Sono dunque solo due i senatori calabresi ad aver reso noti i propri redditi. Nicola Irto (Pd) ha dichiarato un imponibile di circa 84mila euro. È invece di 96mila quello dell’ex assessore della Giunta regionale Tilde Minasi (Lega).

I redditi dei ministri

Nelle prossime settimane tutti i parlamentari dovranno ufficializzare le relative situazioni patrimoniali. Molti membri del Governo lo hanno già fatto, a partire dalla premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato entrate pari a 152mila euro.

I ministri più facoltosi sono Maria Elisabetta Alberti Casellati (253mila) e Carlo Nordio (232mila), seguiti da Giuseppe Valditara (210mila) e Gennaro Sangiuliano (204mila).

Anche in questo caso si tratta di una classifica temporanea, perché diversi ministri non hanno ancora pubblicato le proprie dichiarazioni dei redditi.