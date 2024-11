Importante iniziativa domani pomeriggio all'Hotel Europa a Rende. Insieme ad Enzo Damiano, i consiglieri regionali Flora Sculco e Carlo Guccione, parleranno del patto per lo sviluppo, della nuova Calabria.

Interverranno i consiglieri regionali Carlo Guccione (Pd) e Flora Sculco (Calabria in Rete) alla manifestazione organizzata dal circolo tematico Pd, Salute, ambiente e territorio (di cui è segretario Enzo Damiano, ex segretario della Cisl calabrese) dal titolo “Patto per lo sviluppo/Apriamo il cantiere per una nuova Calabria”. La manifestazione si terrà lunedì 14 dicembre alle ore 17.30 nei locali dell’hotel Europa a Rende.

“Dobbiamo saper cogliere, mobilitando e collegando intelligenze, risorse, strumenti e progetti per modernizzare la Calabria, tutte le opportunità offerte dal Governo” ha affermato Enzo Damiano, segretario del circolo tematico del Pd.



“Questa iniziativa – ha concluso Damiano - non va contro nessuno. Sia chiaro. Intende, anzi, irrobustire la proposta di rinnovamento della Calabria che ha avuto la fiducia dei calabresi un anno fa. Naturalmente, se c’è chi insiste nel voler esaurire i temi della politica nelle pratiche gestionali o soffermarsi continuamente su organigrammi di potere, si accomodi pure. La Calabria ha le tasche piena di una politica che non pianifica i bisogni e le risorse e non capisce che la disaffezione dei cittadini, così facendo, cresce a dismisura”.