Il commissario per il tesseramento Massimiliano Manfredi ha trasmesso ai coordinatori di circolo le norme per lo svolgimento del tesseramento

Il deputato e commissario per il tesseramento della federazione di Catanzaro del Pd, Massimiliano Manfredi, e il responsabile organizzativo del Pd Calabria, Giovanni Puccio, hanno divulgato ai coordinatori di circolo della provincia le norme attraverso le quali sarà gestita la stagione di adesione al partito, in vista dei congressi di federazione e di circolo.

Il vademecum

Il vademecum, già concordato nel corso della riunione che si è svolta lo scorso 18 agosto, prevede una serie di regole che dovranno guidare l’attività delle unità di base del partito con l’esplicita finalità di rendere la campagna di tesseramento un momento di radicamento e di rilancio del partito sul territorio, nel segno della trasparenza e del pieno rispetto delle regole.





Le scadenze

Il regolamento prevede che: “entro il 31 agosto i segretari di circolo dovranno costituire e comunicare i comitati di adesione del loro circolo, composti nel numero di 3 e/o 5 persone nel rispetto del pluralismo politico. La mancata composizione dei comitati di adesione comporta il non inizio della campagna di tesseramento per l’anno 2017. Qualora un circolo abbia difficoltà politiche nella costituzione del suddetto comitato può chiedere supporto alla struttura commissariale”. Ed ancora: “Ad ogni circolo che ha costituito e comunicato il comitato di adesione verranno assegnati i tabulati del 2016 per il rinnovo e un numero di moduli bianchi per le nuove adesioni in numero pari al 15% dell'Anagrafe degli iscritti 2016 approvata. Qualora, durante la campagna di adesione vengano esauriti i moduli per le nuove iscrizioni e ne dovessero servire altri, la Commissione di adesione ne deve fare richiesta motivata alla struttura commissariale dando a quest’ultima la possibilità di prevenire fenomeni degenerativi”.

Il tesseramento

La circolare, divulgata dal commissario Manfredi, prevede che: “Lo svolgimento del tesseramento, salvo deroghe e specifiche situazioni decisi dalla struttura commissariale, si svolgerà nei primi tre fine settimana di settembre (venerdì, sabato e domenica) che accompagnano la chiusura delle nuove iscrizioni al tesseramento 2017 ai fini congressuali fissata inderogabilmente a livello nazionale in data 25 settembre. Sarà compito di ogni Comitato di adesione locale pubblicizzare al massimo il luogo e gli orari dove si svolgeranno le operazioni di adesione”.

l.c.