La necessità di riaprire la discussione sulla funzione politica e sull'organizzazione del partito democratico nel paese e, di conseguenza, nel nostro territorio, ci spinge a rompere gli indugi ed a costituire un primo nucleo organizzativo dei comitati "piazza grande" per Zingaretti nella provincia di Vibo Valentia.

Tutti insieme riteniamo in effetti opportuno ricostruire e rigenerare il partito democratico ponendo al centro il ruolo e le funzioni di una comunità politica con regole e forme di partecipazione collettiva al dibattito.

Nei prossimi giorni il coordinamento che sta già avviando la pase organizzativa metterà in campo una larga iniziativa di radicamento, discussione e coinvolgimento sul territorio per evitare di sprecare questa importante fase di confronto ebper provare di rendere feconda la stagione congressuale appena aperta per la ricostruzione ed il ripensamento del nuovo pd che serve alla Calabria, a provincia di Vibo ed al paese.

L'organigramma provvisorio

Michele Mirabello

Consigliere regionale della Calabria



Coordinamento:



Sergio Rizzo Maierato

Maria Condello Filogaso

Antonio Palermo Dinami

Wladimira Pugliese Soriano

Mario Rizzo Ricadi

Manuel Reggio Nicotera

Chiara Mirabello VIbo Valentia

Teresa Esposito VIbo Valentia

Gianni Scaturchio dasà

Brunino Tassone Simbario

Lina Seva Tropea

Gregorio Profiti Sant'Onofrio

Serafino Fiamingo Zungri

Maria Canduci Cessaniti