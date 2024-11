Il deputato vibonese del Partito Democratico sulle amministrative Cosenza e Crotone: 'Sarebbe stata auspicabile un’alleanza coerente con la maggioranza di Governo, espressione dello stesso spirito riformista e popolare con cui tutte le forze politiche, a Roma, sostengono il Governo Renzi'

Non vi è dubbio che spesso e volentieri decisioni e preferenze per le elezioni amministrative sono declinate in termini localistici e legate a dinamiche prettamente territoriali, ma tenendo in considerazione il fatto che il voto interessa due capoluoghi di provincia, tra le città più importanti della Calabria, sarebbe stata auspicabile un’alleanza coerente con la maggioranza di Governo, espressione dello stesso spirito riformista e popolare con cui tutte le forze politiche, a Roma, sostengono il Governo Renzi».



E’ quanto afferma il Deputato del PD Bruno Censore, commentando la decisione dei due sottosegretari di Ncd, Antonio Gentile e Dorina Bianchi, di non sostenere, alle prossime amministrative per il rinnovo dei Consigli comunali di Cosenza e Crotone, i candidati appoggiati dal Partito Democratico.