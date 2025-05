A seguito della sovrapposizione con le date previste per i referendum e il ballottaggio a Lamezia Terme l’organizzazione interna del partito ha deciso di posticipare le riunioni per l’elezione. Ecco i giorni stabiliti

Dopo la rielezione del senatore Nicola Irto alla guida del Partito Democratico calabrese, frutto di una mozione unitaria che però non è stata digerita dalla totalità delle componenti democrat, prendono il via anche il percorso congressuale delle federazioni provinciali del Pd in Calabria e quelle dei circoli.

A seguito della sovrapposizione con le date previste per i referendum e il ballottaggio a Lamezia Terme, l’organizzazione interna del partito ha deciso di posticipare le riunioni per l’elezione dei segretari provinciali, delle assemblee e dei direttivi. Le nuove date ufficiali sono fissate per i giorni 27, 28 e 29 giugno 2025.

Un passaggio cruciale che coinvolgerà tutte le province calabresi, dove il Pd ha fatto registrare pesanti sbandate alle ultime amministrative. In provincia di Cosenza, ad esempio, ha perso in tre comuni e non ha partecipato in altri due.

Le candidature alla segreteria provinciale – comprensive delle linee politico-programmatiche e delle sottoscrizioni necessarie – dovranno essere presentate entro le ore 12 del 13 giugno, mentre le liste dei candidati all’assemblea provinciale dovranno essere depositate entro le ore 12 del 20 giugno.