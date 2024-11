Il consigliere provinciale e comunale di Cosenza annuncia la sua candidatura

Anche il consigliere provinciale e comunale di Cosenza Marco Ambrogio è tra i candidati in corsa per la segreteria regionale del Partito Democratico.

L’esponente della corrente guidata da Michele Emiliano ha preannunciato la candidatura in una nota nella quale si dice pronto ad accogliere l’invito pervenutogli da «più di cento amministratori, ma soprattutto da tanti iscritti simpatizzanti e semplici donne e uomini che non si rivedono più nel modus operandi del partito calabrese e che auspicano un vero e proprio rinnovamento».

Ambrogio offrirà maggiori dettagli in merito nel corso di una conferenza stampa convocata per domani, 6 aprile, a Palazzo dei Bruzi.