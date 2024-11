Confermato il clima interno di rasserenamento e la fine della stagione delle polemiche, per affrontare insieme le prossime importanti scadenze elettorali

«Nei giorni scorsi facendo seguito alla riunione della direzione provinciale del Pd di Catanzaro conclusasi con il voto unanime sulla proposta politica del Segretario Gianluca Cuda, lo stesso ha incontrato insieme al presidente dell’Assemblea Michele Drosi e al responsabile organizzativo regionale Giovanni Puccio, il suo competitor dell’ultimo congresso provinciale Ernesto Palma, che era accompagnato dai dirigenti regionali Mario Muzzì e Franco Lucia.

La riunione è servita per riaffermare la volontà unitaria di partecipazione negli organismi dirigenti e di positivo contributo politico alla riorganizzazione della Federazione del Pd di Catanzaro, confermando per questa via, il clima interno di rasserenamento e la fine della stagione delle polemiche e dei conflitti interni, per affrontare insieme le prossime importanti scadenze elettorali».

La Federazione provinciale Pd di Catanzaro