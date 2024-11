‘Tutto il partito è rigorosamente impegnato nella battaglia contro il centrodestra e la fallimentare amministrazione Abramo’

Ad affermarlo, in una nota, è la segreteria provinciale di Catanzaro del Pd e il Gruppo consiliare comunale dello stesso partito. «Cogliamo l'occasione - aggiungono - per dichiarare che abbiamo appreso con stupore della decisione del sindaco di ricandidarsi: è un caso singolare che chi amministra la città per la terza consiliatura, si riproponga per un quarto mandato (vuole fare un ventennio).



È una decisione – continuano - questa di Abramo, che offende la città perchè riafferma la volontà di mantenerla sotto il giogo di un gruppo di potere consolidato nel tempo. Il Pd e il centrosinistra, invece, sono impegnati a costruire una nuova e larga coalizione civica e democratica, di alto spessore politico, morale e amministrativo per dare ai catanzaresi e alla Calabria, attraverso la città capoluogo di regione, un importante contributo di idee, proposte e attività. È necessario, comunque, mentre si lavora concretamente per mandare a casa Abramo e il centrodestra, continuare, per come si sta facendo, uniti dentro il Consiglio comunale e in città nel denunciare l'incapacità di questa amministrazione ed evidenziare l'impegno concreto del Pd e del centrosinistra sui diversi argomenti di interesse generale per il rilancio di Catanzaro. Il centrodestra al Comune ha fallito senza alcuna attenuante: è diviso e perde pezzi.



Gli stessi esponenti di importanti liste che sono state a sostegno di Abramo, ora si dichiarano non più a suo supporto. Bisogna con grande intelligenza politica continuare ad evidenziare la grave deriva dell'amministrazione Abramo/Tallini e l'incapacità, oramai evidente, di affrontare e risolvere i problemi. Chi ci amministra si è ridotto a cavalcare il populismo e, perché privo d'idee, di accodarsi alle estemporanee proposte che, di volta in volta, singole associazioni o personaggi della città, offrono al frastornato Abramo. Non vi è – concludono - dubbio, pertanto che il Pd è impegnato a dare da subito, nei termini che il divenire politico realizzerà, nell'interesse della città, una spallata definitiva all'amministrazione comunale di Catanzaro” .