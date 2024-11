La deputata democrat entra nel merito del dibattito interno al Partito sorto in merito alla data delle primarie: «Dobbiamo ora parlare e concentrare l’attenzione su contenuti concreti»

«Per settimane il dibattito all’interno del nostro partito è stato, e non senza divergenze, intorno alla data delle primarie. Dobbiamo ora parlare e concentrare l’attenzione su contenuti concreti e sulle nostre proposte per consolidare la ripresa economica, aumentare l’occupazione e rilanciare il Sud».

Lo afferma in una nota la deputata Pd Enza Bruno Bossio aggiungendo: «E’ un bene che si sia confermata una volta per tutte la data delle primarie perché parlare di eventuali rinvii non fa il bene del Pd e neppure del Paese».