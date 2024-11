«Seguiamo con grande attenzione gli sviluppi della crisi di governo. Siamo aperti a tutti gli scenari, ma sappiamo che sui territori sarà un'altra partita. Con la consapevolezza, però, che lo scenario nazionale influisce su quello locale». Lo sostiene, in una dichiarazione all'Ansa, il Commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano.

Le parole del commissario lascerebbero quindi intendere la possibilità di un accordo tra democrat e cinquestelle anche in ottica regionale, sempre che da Roma non arrivassero sviluppi dell'ultim'ora che farebbero saltare l’intesa.