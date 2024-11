Ufficialmente per gli impegni dei parlamentari a Roma, prima della pausa estiva sommersi dai provvedimenti. Ma forse si cerca di tenere a freno i malumori, dopo l'intesa trovata sulla presidenza del Consiglio con Nicola Irto.

Assemblee convocate e rinviate, per i motivi più vari. Questa sembra una regola nella gestione del partito da parte di Ernesto Magorno, l'attuale segretario regionale del Pd, da più parti contestato in questi mesi. Il successo ottenuto con l'elezione di Nicola Irto alla presidenza del Consiglio poteva essere offuscato dal dibattito aperto in una assemblea regionale, dato che i malumori per la gestione del partito e del governo regionale non sono affatto sopiti. E allora nuovo rinvio e dibattito annullato. Dovranno trovare altre platee Guccione e gli altri che chiedono un cambio radicale nella gestione del Pd calabrese.