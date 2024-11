Il benevenuto a Marco Minniti, in Calabria per la presentazione del suo libro, i big storici del PD calabrese lo danno facendo partire un documento da far sottoscrivere ai segretari circoli a sostegno della candidatura alle primarie di Nicola Zingaretti. Più che un benevenuto, dunque, appare un benservito. Mario Oliverio ancora fa finta di essere defilato, ma i suoi più fidati collaboratori hanno già cominciato a contattare i segretari per le firme.

Minniti sarà a Cosenza per la presentazione del suo libro nella sala degli specchi della Provincia dove ad accoglierlo ci sarà Franco Iacucci, Presidente della provincia Bruzia, il quale, incece, ha già dichiarato la sua adesione alla candidatura di dell'ex Ministro degli Interni. All'evento ci sarà anche il governatore Oliverio, una presenza solo di cortesia, si affrettano a precisare quelli del suo entourage. Eminenza grigia del benservito a Minniti, estensore del documento pro Zingaretti, Nicola Adamo, già intervenuto per raffreddare i bollenti spiriti dei 50 sindaci sottoscrittori del sostegno a Marco Minniti.

L'intervento aveva prodotto un simpatico siperietto di alcuni primi cittadini, i quali prima avevano firmato e poi hanno sconfessato l'adesione. Le contorsioni in casa democrat in Calabria, dunque, continuano senza sosta e non si escludono altri colpi di scena o repentine marce indietro. D'altronde per gli attuali assetti di potere nel centro sinistra, il problema vero non è la sopravvivenza del PD, ma la sopravvivenza personale.

Pa.Mo.