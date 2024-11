«Sono candidato alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito Democratico. Correrò nell’uninominale di Cosenza città, il posto dove sono nato e cresciuto, un collegio che include, oltre all’area urbana, anche la costa tirrenica e i primi comuni della Sila cosentina». È quanto annuncia Vittorio Pecoraro, segretario provinciale del Pd di Cosenza, che conferma quanto anticipato dalla nostra testata nella giornata di ieri, ovvero la candidatura all'uninominale alla Camera dopo il passo indietro di Enza Bruno Bossio.

«Per chi viene da anni di impegno, è difficile non intendere la propria candidatura come un viaggio collettivo. Per cosa però ci candidiamo? Noi ci candidiamo per rappresentare quella Cosenza democratica, progressista, riformista, radicale, libertaria, antifascista che conosciamo e che sappiamo essere maggioranza».

«Lo facciamo con il sorriso di chi non ha paura di sfidare la destra che Governa regione e Provincia - conclude Pecoraro -. Lo facciamo con la libertà e l’entusiasmo di chi affronta una campagna così impegnativa a ventinove anni ancora da compiere e una vita da precario, forti delle nostre idee. Buon viaggio!

PS. Giochiamo per vincere».