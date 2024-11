Il Pd prova a battere un colpo proprio alla vigilia di Ferragosto. Mentre la Regione si gode le ferie dopo l’ultima crisi di maggioranza che ha fatto tremare palazzo Campanella, si è riunita a Lamezia la Commissione regionale per il congresso per avviare il percorso che dovrebbe portare a celebrare l’assise entro il prossimo autunno. L’organismo ha eletto come suo presidente Giovanni Puccio, già responsabile organizzativo del partito e fissato due giornate di lavoro e riflessione per il 31 agosto e per il 1 settembre.

Sarà quella l’occasione per discutere di ciò che sta avvenendo in Calabria all’interno del Pd e della maggioranza in Consiglio. Ma anche per sottolineare quanto di buono sta facendo la giunta Oliverio specie in tema di contrasto alla povertà e spesa dei fondi comunitari, così come ha avuto modo di sottolineare Puccio al termine della riunione. «All’ordine del giorno della riunione – ha spiegato Puccio – non c’era alcun tipo di discussione politica. L’organismo ha il compito di tracciare il percorso organizzativo verso il congresso. Voglio ricordare che si tratta di un congresso straordinario e che ha quindi necessità di risposte straordinarie. Dovrà essere utilizzato per capire le ragioni che hanno portato il Pd a perdere consenso e a riannodare i rapporti con gli elettori». In realtà, durante l’incontro non sono certo mancate le note critiche rispetto alla fase attuale. Italo Reale e Giuseppe Terranova (quest’ultimo vicino all’area di Carlo Guccione) hanno sottolineato le difficoltà che si stanno vivendo in Consiglio e la necessità di aprire una verifica interna.

Da risolvere infine il nodo legato al congresso provinciale di Reggio che continua ad essere commissariata. Nella Città Metropolitana in tanti frenano sul congresso, ma secondo il regolamento interno l’assise provinciale reggina dovrebbe precedere quella regionale. La sua data, su proposta della Commissione regionale, potrebbe venire fuori dalla prossima riunione della direzione nazionale. L’appuntamento reggino si presenta assai delicato per le tensioni che stanno interessando i democrat in riva allo Stretto, ma anche perché sarà fondamentale in vista del rinnovo dell’amministrazione comunale che avverrà in concomitanza alle elezioni regionali del prossimo anno.

Riccardo Tripepi

