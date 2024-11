Contestata anche la data del 28 novembre indicata da Peppino Vallone. A norma di statuto la convocazione deve avvenire entro e non oltre il 15 novembre. Aieta: il PD abbia una posizione univoca e chiara sulla questione sanità

Fino a poche ore fa erano 165 su 300 i membri dell’assemblea regionale del Pd che avevano firmato la richiesta di convocazione dell’organismo sui temi della sanità, una richiesta alla quale il segretario Magorno aveva fatto rispondere il presidente dell’assemblea Giuseppe Vallone con una dichiarazione di convocazione per il 28 novembre, una dichiarazione, quella di Vallone, fatta seguire però, da indiscrezioni che mettevano in dubbio l’esistenza dell’effettivo numero dei richiedenti. La risposta a stretto giro di posta. Con un ulteriore documento, infatti, non solo vengono resi noti i nomi dei richiedenti che, tra l’altro, nel frattempo sono saliti, da 165 a 174, ma si contesta anche la data della convocazione per il 28 novembre indicata da Vallone. Secondo i sottoscrittori, infatti, in base allo statuto Vallone deve convocare l’assemblea entro 20 giorni dalla richiesta, ergo, l’assemblea si deve tenere non oltre domenica 15 novembre, a quanto sembra la resa dei conti è ormai partita su di un binario che ormai sembra alquanto difficile poter fermare. A questo si aggiunga che parallelamente è stata richiesta la convocazione della direzione regionale per la convalida della nomina a commissario cittadino del di Cosenza di Ferdinando Aiello. Segue il documento:

Sono incrementate in queste ore le firme a sostegno della richiesta di convocazione straordinaria ed urgente dell’Assemblea regionale del Partito Democratico della Calabria sul tema della sanità. 174 su 300 componenti dell’Assemblea regionale hanno infatti sottoscritto il documento indirizzato al Presidente Giuseppe Vallone, al Segretario regionale On. Ernesto Magorno e al Responsabile delle politiche sanitarie On. Federico Gelli. A norma dell’art. 5 dello Statuto regionale del PD Calabria il Presidente dovrà convocare l’assemblea con il predetto ordine del giorno entro 20 giorni dall’odierna comunicazione e dunque entro e non oltre domenica 15 Novembre c.a. Seguono il documento politico e l’elenco dei sottoscrittori.

Al Presidente dell'Assemblea regionale del PD Calabria

Avv. Giuseppe Vallone

Al Segretario regionale del PD Calabria

On. Ernesto Magorno

Al Responsabile Nazionale PD-Sanità

On. Federico Gelli

La gestione commissariale disposta dal Governo nazionale ha fallito.

Anche l'azione dell'attuale commissario si svolge nella continuità con i cinque anni trascorsi.

Non si attua il piano di rientro dal disavanzo sanitario e soprattutto si allontana sempre di più l'obiettivo di un servizio riqualificato.

Non si tagliano gli sprechi, né si razionalizza la spesa.

I livelli essenziali di assistenza sono preclusi a vaste aree territoriali della regione.

I servizi ospedalieri sono sempre più dequalificati.

La professionalità degli stessi operatori, medici e paramedici viene quotidianamente mortificata ed esposta a rischi elevati.

Viene accentuato il tasso di sfiducia verso l'offerta sanitaria locale ed è aumentato il numero dei viaggi della speranza verso altre regioni.

Nonostante la maggioranza dei calabresi avesse dato fiducia a Mario Oliverio, al Presidente della Giunta regionale eletto è stato impedito di cimentarsi nel tentativo di riordino e riqualificazione della sanità.

Il PD non può stare inerme e silente di fronte a tutto ciò.

Non è sostenibile la contraddizione di un partito che dovrebbe puntare al raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione del servizio sanitario e invece, va assumendo su di sé la responsabilità dell'insufficiente azione interpretata dai Commissari Scura ed Urbani.

Né il PD può essere arbitro di una falsa contesa tra la Regione e la gestione commissariale della sanità.

Il problema non è dato dalla presunta contrapposizione tra il Presidente della Regione ed il Commissario governativo, ma dalla rotta sbagliata che la gestione commissariale sta attuando conducendo al naufragio la sanità calabrese.

Insomma, il PD non solo non può assumere su sé stesso le responsabilità dello sfascio della sanità regionale ma, al contrario, dovrà essere la vela per il cambiamento e per ridare fiducia ai calabresi di poter esercitare il diritto primario alla cura della salute attraverso un sicuro ed efficiente servizio sanitario regionale.

Per questa ragione, di fronte alla manifesta incertezza della direzione politica del PD calabrese su questo versante, riteniamo necessario che sia l'Assemblea regionale a determinarsi.

A tal fine i sottoscritti, nella qualità di componenti dell'organismo, chiedono, sulla base dell'art. 5 dello Statuto del partito, la convocazione straordinaria ed urgente dell'Assemblea regionale alla presenza dell'on. Federico Gelli responsabile della politica sanitaria del PD.

